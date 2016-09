Töfffahrer verletzt sich bei Sturz im Gotthardtunnel

Ein Töfffahrer aus Italien kollidierte am Donnerstagmorgen, 8. September, um 07.15 Uhr, im Gotthard-Strassentunnel mit dem Bordstein. In der Folge kam er zu Fall und schlitterte rund 60 Meter auf dem Bankett bis er zum Stillstand kam. Der Motorradfahrer, der in Richtung Norden unterwegs war, verletzte sich bei diesem Unfall und wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital gebracht. Der Sachschäden beläuft sich auf rund 4000 Franken. Der Gotthardstrassentunnel musste in der Folge für gut eine Stunde gesperrt werden.