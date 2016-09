Und was, wenn er nicht gesprungen wäre?

In der Schweiz kennt die Geschichte jedes Kind: Tell ist dem Landvogt Gessler auf dem stürmischen Urnersee mit einem waghalsigen Sprung kurz vor Sisikon entkommen. Dann, in der Hohlen Gasse vor Küssnacht, lauerte er ihm mit seiner Armbrust im Anschlag auf. Doch, wie sollte das gehen? Wie schaffte es Tell zu Fuss durch das anspruchsvolle Gelände, durch Buggi- und Gumpischtal, den Landvogt auf seinem Boot im sturmgetriebenen See zu überholen?

Gerade rechtzeitig, um dem Bösewicht hinter einem Holunderbusch versteckt aufzulauern? Felix Aschwanden geht im «Urner Wochenblatt» vom 10. September 2016 auf Spurensuche.