Unfall mit zwei Autos und einem Car

Ein Aargauer PW-Lenker wollte am Donnerstagabend, 8. September, um zirka 17.45 Uhr, von der Autobahnausfahrt Altdorf in die Giessenstrasse in Richtung Seedorf einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Urner Personenwagen. In der Folge prallten die beiden Fahrzeuge ineinander, wobei der Urner Personenwagen in einen auf der Giessenstrasse stillstehenden Car aus dem Kanton Uri gedrückt wurde. Verletzt hat sich bei diesem Verkehrsunfall niemand. Der Sachschaden beträgt rund 30‘000 Franken.