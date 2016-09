Uri sagt Ja zum Nachrichtendienstgesetz

Die „Grüne Wirtschaft“ erhielt 74,5 Prozent Nein-Stimmen, „AHVplus“ 69,8 Prozent. Beide Initiativen fanden in keiner der 20 Urner Gemeinden eine Ja-Mehrheit. Auch beim Bundesgesetz über den Nachrichtendienst stimmten die Urner wie die Mehrheit in der restlichen Schweiz. Mit einem Ja-Anteil von 62,9 Prozent wurde das Gesetz deutlich angenommen. Einzig in den Gemeinden Isenthal und Unterschächen waren die Gegner in der Überzahl. Die Stimmbeteiligung lag bei allen drei eidgenössischen Vorlagen bei etwas über 35 Prozent.

Mehr dazu in der Ausgabe vom Mittwoch, 28. September.

Simon Gisler