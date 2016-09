Urner Kleinvieh auf dem Laufsteg

Sie heissen «Sony», «Lord», «Adolf», «Bella», «Nobless», «Larissa», «Mia» oder «Hubertus» und sind die Schönsten im ganzen Kanton Uri. Die schönsten Geissen und Schafe. Am Mittwoch, 28. September, fand die Urner Kleinviehausstellung auf dem Areal Eyschachen in Altdorf statt. 756 Tiere der Rassen Weisses Alpenschaf, Schwarzbraunes Bergschaf, Toggenburgerziege, Gemsfarbige Gebirgs-, Saanen-, Pfauen-, Buren- und Walliser Schwarzhalsziegen stellten sich der Jury. Die Experten fanden viele lobende Worte und gaben den Urner Kleinviehzüchtern gute Noten. Niveau und Qualität der Tiere sei in den vergangenen Jahren merklich gestiegen. Hier geht’s zur Bildergalerie.

Doris Marty

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 1. Oktober 2016.