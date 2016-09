Urnerin gewinnt «James Dyson Award»

«Workit» heisst das Siegerprojekt der Studentin des Fachbereichs Industriedesign und ist ein intuitiv bedienbares Bausatzsystem. Das Visualisierungs- und Kommunikationswerkzeug erlaubt es, mit wenigen Handgriffen, räumliche Skizzen von Produktkonzepten in Originalgrösse zu erstellen. Es vereinfacht dadurch die Produktentwicklung in der Startphase und erleichtert die Kommunikation zwischen Ingenieur und Auftraggeber, heisst es in einer Medienmitteilung der Abteilung Unternehmenskommunikation von Dyson.

Beim «James Dyson Award» werden Problemlöser gesucht. Jurymitglied Professor Gregor Naef: «Beim eingereichten Projekt achten wir auf den praktischen Nutzen und die Marktrelevanz. (UW)

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. September 2016.