Verdacht auf vergiftete Tierköder nicht bestätigt

Am Sonnta,g 4. September, hatte die Kantonspolizei von einer Hundehalterin die Meldung erhalten, dass in Erstfeld auf dem Fussweg im Gebiet Bärenboden in Richtung Damm möglicherweise vergiftete Tierköder ausgelegt wurden (das Urner Wochenblatt berichtete darüber). Der Hund musste in einer Tierklinik behandelt werden. Daraufhin untersuchte das Laboratorium der Urkantone den Mageninhalt des Hundes auf toxische Stoffe. Die Prüfung des Laboratoriums der Urkantone hat ergeben, dass der verdächtige Tierköder lediglich eine sehr geringe Konzentration von weniger als 50 mg/kg Meta (Acetaldehyd) enthielt, schreibt die Kantonspolizei Uri in der Medienmitteilung vom 12. September. Da es sich bei der untersuchten Probe um Obst beziehungsweise Gemüse in der Gärungsphase handele, liege die Vermutung nahe, dass der ermittelte Meta-Wert auf diesem Prozess basiert. Der Verdacht auf einen absichtlich ausgelegten vergifteten Tierköder habe sich somit nicht bestätigt.