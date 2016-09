Vermigelhütte steht nun unter Strom

Am Anfang war es vor allem eine verrückte Idee. Die Zweifler waren in der Überzahl. Doch nun, am 11. September konnte die SAC-Sektion Zofingen die Vollendung ihrer verrückten Unternehmung feiern: die Elektrifizierung der Vermigelhütte zuhinterst im Unteralptal. Möglich gemacht hat dies ein zehn Kilometer langes und 17 Tonnen schweres Mittelspannungskabel, das in einem bestehenden SBB-Wasserstollen zwischen dem Unteralptal und dem Ritomsee im Tessin verlegt wurde.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 14. September 2016.

Martina Tresch-Regli