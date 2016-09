Viel neuen Platz für einheimisches Gewerbe

In enger Absprache mit der Gemeinde Silenen will die Korporation Uri dieses Land einer nachhaltigen Nutzung zuführen, vorab für das einheimische Gewerbe. So will die Korporation Uri mithelfen, neue Wertschöpfung zu generieren, heisst es in einer Medienmitteilung der Korporation Uri.

Seit vergangenen Donnerstag ist die Korporation Uri neue Eigentümerin zweier Parzellen mit insgesamt 32 902 Quadratmetern im Grund bei Amsteg. Die eine Parzelle – 19 420 Quadratmeter – stand bis anhin im Eigentum der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW) und wird zurzeit landwirtschaftlich genutzt; die andere Parzelle – 13 482 Quadratmeter – war bis vor Kurzem noch Teil des Neat-Installationsplatzes der AlpTransit Gotthard AG (ATG). Die gesamte Fläche gehört teils zur Wohn- und teils zur Gewerbezone. (e)

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. September 2016.