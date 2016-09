Vom Urnersee auf die Weltmeere

Die 33-jährige Dominique Baumann träumte schon als kleines Mädchen davon, eines Tages mit einem Boot die Welt zu bereisen. In der Primarschule malte die Liestalerin mit Urner Wurzeln ein Bild von sich auf einem Segelschiff. 20 Jahre später ging ihr Kindheitstraum in Erfüllung. Von April 2011 bis Oktober 2015 segelte die gelernte Schrift- und Reklamegestalterin zusammen mit ihrem Freund Chaschper Kron von Holland via Südamerika nach Neuseeland.

Mehr dazu in der Ausgabe vom Mittwoch, 28. September 2016.

Simon Gisler