Zugsentgleisung: Zeugen gesucht

Am Donnerstag, 1. September, kurz nach 8.00 Uhr, entgleiste eine Rangierkomposition in der Galerie am Bäzberg. Die Komposition setzte sich aus einer Rangierlok und vier Personenwagen zusammen. Der Lokführer erlitt einen leichten Schock. Der Sachschaden beläuft sich nach den derzeitigen Kenntnissen auf insgesamt rund 4 Millionen Franken.

In der Zwischenzeit ergaben die Ermittlungen, dass die Rangierkomposition der Matterhorn-Gotthard-Bahn ab dem Bahnhof in Andermatt führerlos in Richtung Göschenen unterwegs war. Demnach befand sich der Lokführer beim Unfallzeitpunkt nicht auf der Rangierkomposition, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri.

Nach wie vor sind die umfangreichen Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang am Laufen. Insbesondere die Frage, weshalb die Komposition führerlos unterwegs war ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Kantonspolizei Uri sucht Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen, 1. September, zwischen 7.00 und 8.00 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Andermatt im Zusammenhang mit der verunfallten Rangierkomposition, die auf Gleis 4 abgestellt war, auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte direkt an die Kantonspolizei Uri (Telefon 041 875 22 11).