Zwei Urner bauen Schulhaus in Nepal auf

Die beiden Urner Hannes Bissig und Rajendra Khadka-Herger reisen am Donnerstag, 8. September, nach Nepal. Sie wollen zusammen mit Einheimischen die ehemalige Dorfschule von Rajendra Khadka-Herger neu aufbauen. Diese wurde im April 2015 von einem verheerenden Erdbeben zerstört. Hannes Bissig und Rajendra Khadka-Herger bleiben mehr als vier Wochen in Nepal. Der Verein Nepallai bezahlt Kost und Logis, den Flug bezahlen beide selber. Schlafen werden sie in einem gemieteten Zimmer. Rajendra Khadka-Herger freut sich, dass das Projekt verwirklicht wird, doch er ist noch etwas angespannt. Für das Schulhaus, das einem Erdbeben der Stärke 6 bis 7 standhalten soll, werden fast 100 Tonnen Zement und Armierungseisen verwendet.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 7. September 2016.