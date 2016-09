Zwei Verletzte nach Kollision

Am Montag, 26. September gegen 17.15 Uhr, fuhr ein Luzerner Motorrad mit zwei Personen auf der Gotthardstrasse in Richtung Altdorf, als der vor ihnen fahrende Personenwagen bei der Muoser AG nach rechts in die Bötzlingerstrasse einbog. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein Personenwagen aus der Bötzlingerstrasse in die Gotthardstrasse in Richtung Erstfeld einzubiegen. Dabei übersah dieser das Motorrad und kollidierte mit diesem. Der Motorradfahrer und seine Beifahrerin verletzten sich dabei und wurden mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt. Es entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Franken, teilt die Kantonspolizei mit.