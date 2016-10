«Fleur» ist die neue «Miss Uri»

Die Qualität beim Braunvieh und den «Original Braunen» anlässlich der Urner Grossviehausstellung war auch in diesem Jahr bestechend. Hunderte von Zaungästen verfolgten am Samstag, 1. Oktober, die Kür der Schönsten. «Jova» (Besitzer: Walter Bissig, Isenthal) sicherte sich den Titel Rinder Champion. Rinder Champion OB wurde «Maedi» (Theo Kempf und Toni Kempf, Attinghausen). Bei den OB-Kühen trug «Pia» (Joseph Kempf, Isenthal) den Sieg davon, und die Königskrone errang schliesslich «Fleur» (Manuel Arnold, Erstfeld). Erstmals wurde in diesem Jahr auch der Titel «Miss Genetik» verliehen, und zwar an «Braendy» (Bissig Walter, Isenthal). Zur «Miss Genetik OB» wurde «Rina» (GG Klaus Kempf, Unterschächen) gekürt)

