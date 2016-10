«Goldener Ring» neu erschlossen

Mit der Neuauflage erschliesse die Toggäli-Bewegung Uri den vom Urner Landarzt und Volkskundler Eduard Renner unternommenen «grossartigen Erklärungsversuch für das grosse Welträtsel Mensch» einer breiten Leserschaft, sagte Landammann Beat Jörg an der Vernissage. Erinnerungen an Eduard Renner sowie einige weiterführende Überlegungen zum magisch-animistischen Gedankengut trug der an der Vernissage anwesende Renner-Enkel Urs Huber vor. «Etwas Magie liegt bei uns noch immer in der Luft», meinte daraufhin Rolf Inderbitzi, der in Uri aufgewachsen ist und heute als Facharzt für Chirurgie an der Klinik Hirslanden arbeitet.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 1. November 2016

Christian Mattli

Zum Bild: An der Buchvernissage überreichte Urs Huber, ein Enkel von Eduard Renner (rechts), dem Urner Landammann Beat Jörg das Buch «Goldener Ring über Uri». (Foto: Christian Mattli)