«Hellgässlichilbi» wie zur Zeit von Hans Murer

Das Repertoire der Bauernmusik Altdorf mit alten Urner Tanzmelodien wird grösser und grösser. Die fünf Musiker haben in den vergangenen Monaten neues, von Peter Gisler arrangiertes Notenmaterial erhalten, zum Beispiel den Ländler «Dr Zwärg von Üri», den Walzer «Z Andermatt» oder den Galopp «Ringkämpfer». Die klingende Spurensuche in Gesprächen, Archiven, Schränken und Schachteln nach alter Urner Volksmusik wird noch die eine und andere Überraschung aufs Tapet und die Notenständer bringen – und nicht nur «Tanzfitlä» begeistern. Weniger kämpferisch, aber gewiss lust- und genussvoll bereitet sich die Bauernmusik Altdorf auf ihre Konzerttournee 2016/17 durch den Kanton Uri vor. Erste Station ihrer klingenden Spurensuche ist am Mittwoch, 9. November, 20.00 Uhr, das Gasthaus zur Eintracht in Altdorf.

Erich Herger

Konzert der Bauernmusik Altdorf. Klingende Spuren der Urner Volksmusik, Mittwoch, 9. November, 20.00 Uhr, Q4 an der Hellgasse in Altdorf.

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 21. Oktober 2016