Aline Danioth verpasst Qualifikation für 2. Lauf

Der 18-jährigen Urnerin Aline Danioth fehlten am Samstag, 22.Oktober, in Sölden, beim Weltcup-Prolog, nur 51 Hundertstelsekunden zur Qualifikation für den 2. Lauf im Riesenslalom. Am Ende platzierte sie sich auf dem 36. Rang. Zufrieden sei sie mit diesem Ergebnis nicht, wird Aline Danioth auf der Onlineplattform swiss-ski.ch zitiert. In ihrem vierten Weltcup-Rennen sei mehr möglich gewesen, sagte Aline Danioth nach dem Wettbewerb.