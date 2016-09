Altdorf rechnet für 2017 mit einem Gewinn

Das Budget 2017 plant bei einem Aufwand von rund 35,16 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von 623 800 Franken. Doch der Regierungsrat setzte die Gemeinde laut Gemeindepräsident Urs Kälin erst am Tag vor der Budgetpräsentation am Freitag, 30. September, über den Wirkungsbericht zum Finanz- und Lastenausgleich, der für die Landratssession vom 16. November 2016 traktandiert ist, in Kenntnis. «Das wirft unsere Finanzplanung über den Haufen», sagte Urs Kälin. Er fühle sich vor den Kopf gestossen. Denn im erstellten Budget 2017 ist die beantragte Steuerfusssenkung von 97 auf 95 Prozentpunkte eingerechnet. Diese stehe nun auf der Kippe, denn der Kanton plane, den Gemeinden mehrere einschneidende Massnahmen aufzuerlegen. Je nach Verlauf der Landratsdebatte vom 16. November wird der Gemeinderat Altdorf an der Gemeindeversammlung tags darauf die beantragte Steuerfusssenkung zurückziehen.

Armin Stalder