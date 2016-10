ARA Realp ist aufgehoben

Am Freitag, 30. September, hat Abwasser Uri die Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Realp ausser Betrieb genommen. Das Abwasser wird neu mittels Abwasserleitung zum Bahnhof in Hospental geleitet und von dort im bestehenden Abwassernetz zur Reinigung der ARA Andermatt zugeführt.