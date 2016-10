Dätwyler baut ein neues Werk in den USA

Dätwyler investiert in den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten für die Fertigung von hochwertigen Elastomerkomponenten für Verabreichungssysteme von injizierbaren Arzneimitteln. Im US-Bundesstaat Dela- ware plant Dätwyler für mehr als 100 Millionen Franken den Bau eines neuen Werks. Das teilt das Unternehmen in einer Medienmitteilung mit. Baubeginn sei voraussichtlich vor Ende Jahr. Der Produktionsstart ist im ersten Halbjahr 2018 vorgesehen. Nach vollständiger Inbetriebnahme will Dätwyler im neuen, hoch automatisierten Werk in den USA rund 120 Mitarbeitende beschäftigen.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 8. Oktober 2016.