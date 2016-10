Damhirsch getötet – Zeugen gesucht

Am Dienstag, 25. Oktober, fand eine Privatperson einen getöteten Damhirsch in einem Gehege in Erstfeld. Aufgrund der Angaben des Wildhüters kann davon ausgegangen werden, dass der Damhirsch mit einem Schuss aus einer Waffe getötet wurde, teilt die Kantonspolizei mit. Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei dürfte das Tier zwischen Montag, 24. Oktober und Dienstag, 25. Oktober von einer unbekannten Täterschaft erlegt worden sein.

Die Kantonspolizei Uri bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall machen können, sind gebeten, sich dringend bei der Kantonspolizei Uri – Telefon 041 875 22 11 zu melden.