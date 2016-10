Den Blick für besondere Plätze in Uri

Als «Prunkkammer Gottes» bezeichnete der Urner Künstler Heinrich Danioth seine Heimat. Und er hatte recht. Unzählig sind sie, die wunderbaren Orte und Plätze in der Urner Natur. «Besondere Plätze in Uri» – passend zu diesem Thema hat das «Urner Wochenblatt» im Frühjahr einen Fotowettbewerb lanciert. Es war dies bereits der Vierte, bei dem UW-Leserinnen und -Leser Fotos für die beliebten Kartensets der Gisler Druck AG einsenden konnten. Und auch dieses Mal haben sich die Fotografinnen und Fotografen selbst übertroffen: Die Jury, bestehend aus Ivan Aeschbacher, Vertreter Gisler Druck AG, Nina Zurfluh als Vertreterin der Druckabteilung, Stefan Arnold, Mitglied der Chefredaktion, und Luzia Schuler-Arnold, Leiterin der Inserateabteilung, hatte die Qual der Wahl. Sie hatte die Aufgabe, für je zwei Kartensets jeweils acht Bilder auszuwählen. Am Donnerstag, 27. Oktober, wurden nun die Gewinnerin und Gewinner des Fotowettbewerbes eingeladen, auf ihren Erfolg anzustossen. Hier können die Siegerfotos bestaunt werden.

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 29. Oktober 2016.

Doris Marty