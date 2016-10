Drei Kandidaten für zwei vakante Sitze

Nun ist es offiziell: Jost Meyer, Jsidor Regli und Edwin Holzer heissen die Kandidaten, die sich für die zwei frei werdenden Sitze im Andermatter Gemeinderat bewerben. An der Gemeindeversammlung am Donnerstag, 20. Oktober, wurde Edwin Holzer als gemeinsamer Kandidat von den Parteien CVP, FDP und SVP vorgestellt und vorgeschlagen. Edwin Holzer ist Betriebsdisponent und Fahrdienstleiter bei der Matterhorn-Gotthard-Bahn. Der 53-Jährige ist zurzeit noch parteilos. Jost Meyer und Jsidor Regli treten «wild» an, nachdem ihr Versuch, bei der FDP Unterschlupf zu finden, gescheitert war. Die Wahl findet dann am 27. November an der Urne statt.

Doris Marty

Mehr dazu in der Ausgabe vom 19. Oktober 2016.