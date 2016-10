Drei Personenwagen in Verkehrsunfall involviert

Wie die Kantonspolizei Uri in ihrer Medienitteilung schreibt, beabsichtigte am Dienstag, 4. Oktober 2016, um zirka 10.30 Uhr die Lenkerin eines Personenwagens mit Luzerner Kontrollschildern auf der Seedorferstrasse bei der Verzweigung Seedorferstrasse/Reussstrasse/Industriestrasse links Richtung Schattdorf in die Industriestrasse einzubiegen. Zur selben Zeit näherte sich die Lenkerin eines Personenwagens mit Schwyzer Kontrollschildern auf der Reussstrasse und brachte ihr Fahrzeug zum Stillstand um anschliessend in die Seedorferstrasse nach links einzubiegen. Die Luzerner Lenkerin bog daraufhin ohne einen Kontrollblick nach links in die Industriestrasse ein und kollidierte in der Folge mit einem vortrittsberechtigten Personenwagen mit Urner Kontrollschildern. In der Folge prallte der Urner Personenwagen gegen das Luzerner Fahrzeug. Der Lenker des Urner Fahrzeugs wurde dabei verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden von rund 20’000 Franken.