Eine kleine Box mit ganz viel Uri drin

Wo ist der optimale Vernissage-Ort, um ein neues Spielset zu lancieren? Genau ... Am 29. September versammelte sich in der Ludothek Altdorf eine kleine Gruppe, um Grosses zu feiern. Während eines Jahres hat das Dreierteam mit Lehrerin Carmen Betschart, Historiker Ralph Aschwanden und Cornel Betschart, Geschäftsführer der Agentur Blatthirsch, in unzähligen Stunden eine Box voller Urner Spiele produziert. Entstanden ist ein Urner Seilbahn-Quartett, je ein Quiz über Urner Allgemein- und Spezialwissen, der Urner Wortsalat, Doof Gessler, Uri doppelt, ein Geografie-Quiz und das Spiel Uri lebt. Und die Boxen gingen weg wie warme Weggli. In den rund zehn Verkaufsstellen gibt es derzeit noch etwa 170 Spieleboxen. Ob es eine zweite Auflage gibt, könne derzeit nicht gesagt werden. Petra Fischer, Leiterin Marketing bei der Urner Kantonalbank, gratulierte herzlich für die Produktion der Urner Spielebox. Es sei eines ihrer Lieblingsprojekte im Wettbewerb gewesen. «Ein riesiges Kompliment. Da ist ein wahnsinnig grosser Mehrwert für den Kanton Uri entstanden.»

Markus Arnold

