Erdbeben im Urner Oberland

Das Epizentrum befand sich 7 Kilometer westlich der Gemeinde Göschenen in einer Tiefe von 5 Kilometern, wie der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich auf seiner Website mitteilt. Wie Bewohner berichten, war das Erdbeben mit einer Stärke von 3.3 auf der Richterskala bis nach Amsteg zu spüren. Nach Angaben des Erdbebendiensts wurde die Erschütterung auch in anderen Kantonen der Zentralschweiz, im Tessin, Graubünden sowie im Oberwallis wahrgenommen.