Erfolg mit dem Projekt Steinbankkollektion

«Die Steinbankkollektion in Kombination mit Holz erfreut und begeistert allgemein», freut sich Dave Knecht, Betriebsleiter von «Sprungbrett». Seine Mitarbeitenden konnten bereits mehrere Dutzend Bänke oder ganze Sitzgruppen platzieren, und zwar an diversen Standorten im Kanton Uri, zum Beispiel in Bürglen, Andermatt, am Oberalppass oder auf den Eggbergen nahe der Seilbahnstation.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 8. Oktober 2016.

Zum Bild: Steinbänke in Andermatt, geschaffen von «Sprungbrett»-Mitarbeitenden. (Foto: ZVG)