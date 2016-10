Exoten heil in Erstfeld angekommen

Munter schwimmt seit Mittwoch, 12. Oktober, die erste Fuhr Pangasius-Satzfische in den Wasserbecken der Basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG in Erstfeld. In den nächsten Tagen erreichen total 8000 Fingerlinge die Erstfelder Fischzucht, heisst es in einer Medienmitteilung. Der aus Südostasien stammende und bei Schweizern beliebte Süsswasser-Speisefisch soll im sauberen und warmen Urner Bergwasser aufgezogen werden. Gleichzeitig fällt der Startschuss für Testläufe zur hauseigenen Zander-Satzfischzucht.

