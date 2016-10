FC Schattdorf überwintert auf Aufstiegsplatz

Im letzten Spiel der Vorrunde trat der 2.-Ligist FC Altdorf zu Hause gegen den Tabellendritten aus Gunzwil an. Altdorf trat kampfstark und mit grosser Laufbereitschaft an. Doch in der 68. und 78. Minute erzielten die Luzerner zwei Treffer zum 2:0-Sieg. Altdorf belegt nach der Vorrunde den 8. Rang.

Das Drittliga Team FC Schattdorf I hingegen konnte die Vorrunde mit einem Sieg beenden. Zu Hause gegen Buttisholz schaute ein 1:0-Sieg heraus. Noah Senn erzielte den entscheidenden Treffer in der 86. Minute. Schattdorf überwintert somit auf dem 2. Tabellenrang, einem Aufstiegsplatz.