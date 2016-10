Festnahmen und Anzeigen bei dritter Grosskontrolle in Zentralschweiz

Die Zentralschweizer Polizeikorps haben 2016 zum dritten Mal zusammen mit der Kantonspolizei Zürich, Graubünden und Tessin sowie der Unterstützung des Grenzwachtkorps und der SBB Transportpolizei am Mittwoch- und Donnerstagabend, 19. und 20. Oktober, entlang der Nord/Süd-Hauptachsen eine koordinierte Grosskontrolle durchgeführt. Laut Medienmitteilung des Zentralschweizer Polizeikonkordats haben die Einsatzkräfte insgesamt 1536 Personen und 846 Fahrzeuge kontrolliert. Fünf Personen mussten vorläufig festgenommen werden. Eine davon war aufgrund eines Einbruchdiebstahls zur Festnahme ausgeschrieben und konnte der zuständigen Amtsstelle zugeführt werden. Des Weiteren gab es Anzeigen wegen diverser Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie mehrere Anzeigen aufgrund von Verstössen gegen das Strassenverkehrsgesetz.18 kontrollierte Personen waren im Fahndungssystem Ripol zur Aufenthaltsnachforschung ausgeschrieben. Zudem wurden mehrere Anzeigen gegen das Ausländergesetz und das Strafgesetz verzeichnet. Aufgrund von Fahrunfähigkeit musste bei zwei Personen vorläufig der Führerausweis entzogen werden.

Kontrollstelle an der Axenstrasse

Beteiligt an der Grosskontrolle waren auch die Kantonspolizei Uri sowie die Kantonspolizei aus Schwyz, Zug, Luzern, Nidwalden, Zürich, Graubünden und Tessin. Mitarbeitende des Grenzwachtkorps und der SBB Transportpolizei unterstützten die koordinierte Grosskontrolle Contralpi entlang der Nord/Süd-Haupttransitachsen. Bei der mehrstündigen Aktion kontrollierten die Einsatzkräfte den Verkehr an der Axenstrasse sowie den Bahnverkehr zwischen Arth-Goldau und Bellinzona. Weitere Kontrollstellen gab es parallel in den Kantonen Tessin, Graubünden, Luzern, Zug und Zürich. Das Schwergewicht der kriminal- und verkehrspolizeilichen Kontrolle lag bei der Bekämpfung von Einbruchskriminalität, Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Menschenschmuggel. Die Grosskontrolle verlief ohne besondere Zwischenfälle.