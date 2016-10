Gleitschirmpilot aus misslicher Lage gerettet und Schwelbrand in Wohnwagen gelöscht

Am Samstagnachmittag, 8. Oktober, startete ein Gleitschirmpilot vom Haldi zu einem Gleitschirmflug. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde der 18-jährige Schweizer durch den Wind in Richtung Erstfeld getrieben, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri. Dabei geriet er im Gebiet Rynächtfluh immer mehr an die Felswand, sodass er zur Notlandung im dem unwegsamen Gebiet den Notschirm einsetzte. Die Notlandung im Wald erfolgte auf einem Ast in einer Baumkrone. Dort konnte er sich festhalten, bis Mitglieder der Rega und der Alpinen Rettung Schweiz (ARS) ihn unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien konnten. Im Einsatz standen die Rega, die ARS sowie die Kantonspolizei Uri.

Am Sonntagmorgen, 9. Oktober, erwachte eine Camperin auf den Campingplatz in Sisikon durch einen Knall und meldete danach der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri Rauchentwicklung aus einem bewohnten Wohnwagen. Die ausgerückten Einsatzkräfte der Feuerwehren Sisikon und Flüelen konnten den vorgefundenen Schwelbrand im Wohnwagen rasch löschen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden am Wohnwagen beläuft sich auf zirka 8000 Franken. Die definitive Ursache des Brandes ist zurzeit noch Gegenstand von weiteren Ermittlungen. Nach ersten mutmasslichen Erkenntnissen könnte ein technischer Grund den Schwelbrand ausgelöst haben. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Sisikon und Flüelen sowie die Kantonspolizei Uri.