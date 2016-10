Gugg-Uri 2017 findet in Flüelen statt

Bisher hatte die Veranstaltung in Altdorf stattgefunden. Die dortige Gemeinde hatte jedoch ein Reglement in Aussicht gestellt, dass die Veranstaltung nicht mehr in der Form hätte stattfinden können wie bisher. Ab 24.00 Uhr, so sieht es das Reglement bisher vor, sollen Veranstaltungen nur noch in geschlossenen Räumen stattfinden.

Die Verantwortlichen des OKs haben deshalb entschieden, das Konzept zu überarbeiten und einen neuen Standort zu suchen, heisst es in der Medienmitteilung. Innert Kürze wurde ein neues Gesuch erarbeitet und an die Gemeinde Flüelen eingereicht.

Innert Wochenfrist wurde das Gesuch behandelt und bewilligt. OK-Präsident Koni Scheuber zeigt sich sehr erfreut und erleichtert über diesen Entscheid. „Wir bedanken uns herzlich bei der Gemeinde Flüelen für die Bewilligung. Natürlich auch im Namen der Institutionen, welche vom Gewinn unterstützt werden“. Wie Gemeindepräsident Simon Arnold gegenüber dem OK mitteilte, stand bei der Bewilligung vor allem der soziale Aspekt im Vordergrund. Und da der Anlass nicht jedes Jahr stattfinde, sei auch die Lärmbelastung vertretbar.

Die Gemeinde Altdorf teilte auf Anfrage mit, dass das Gesuch von Gugg-Uri bereits in den Vorbereitungen gescheitert war. Es sei zwar vonseiten des OK Gesprächsbereitschaft da gewesen, jedoch null Spielraum. (UW)

