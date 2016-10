Horrorclown auch in Uri aufgetaucht

Es ist ein Phänomen, das von Amerika nach Europa überschwappte und inzwischen in der Schweiz für Aufregung sorgt. Die Rede ist von sogenannten Horrorclowns, die bewusst und gezielt ahnungslose Kinder und Passanten erschrecken. In Silenen ist es am Donnerstagnachmittag, 27. Oktober, zu einem Vorfall gekommen. Das bestätigte Gustav Planzer, Stabschef der Kantonspolizei Uri, auf Anfrage des «Urner Wochenblattes». Der genaue Sachverhalt werde derzeit abgeklärt. Die Kantonspolizei Uri rät bei einer Begegnung mit einem Horrorclown, besonnen zu handeln und sich nicht provozieren zu lassen. Die Polizei empfiehlt Kindern und Jugendlichen, Halloween friedlich zu feiern und ihre Scherze nicht zu weit zu treiben. Nur so könne es allen Spass machen. «Wenn jemand beobachtet, dass randaliert oder fremdes Eigentum beschädigt wird, melden Sie dies bei der Polizei.»

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 29. Oktober 2016.

Doris Marty