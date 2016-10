A-Junioren steigen in Coca-Cola-Junior-League auf

Was für ein Showdown. Die drei Punkte im Spiel auswärts gegen Horw vom Samstagabend ermöglichen den A-Junioren des FCA den Aufstieg in die Coca-Cola-Junior-League. In der 54. Minute ging Altdorf durch ein Tor von Häseyin Cil per Elfmeter in Führung. In der Nachspielzeit machte Oguz Cil mit dem 2:0 alles klar. In den elf Spielen der Meisterschaft holte Altdorf 30 Punkte und belegt den 1. Tabellenrang – punktgleich mit dem Team Obwalden. Nachdem die erste Mannschaft des FCA bereits in diesem Jahr in die 2. Aufgestiegen war, kann der Verein im Jahr seines 100-Jahr-Jubiläums erneut einen Aufstieg feiern.