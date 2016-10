Kanton strebt gleichmässigen Verteilschlüssel an

An der Veranstaltung im Rathaus wurden die Ergebnisse eines Workshops eines ersten Treffens vom 27. September erläutert. So sollen Asylbewerber nach einem definierten Verteilschlüssel gleichmässig auf die Gemeinden verteilt werden, heisst es in einer Medienmitteilung. Eine gemischte Arbeitsgruppe arbeitet nun konkrete Vorschläge für einen Verteilschlüssel aus. Gemeinsam wird in den kommenden Monaten eine Gesamtschau Asyl für den Kanton Uri entwickelt. In der Arbeitsgruppe sind Kantons- und Gemeindevertreter sowie das Schweizerische Rote Kreuz vertreten. Die Gesamtschau Asyl und das Leitbild «Asylwesen im Kanton Uri» sollen bis zum Ende des ersten Quartals 2017 vorliegen.

Der Regierungsrat präsentierte an dieser Veranstaltung den Gemeinden das in den vergangenen Monaten erarbeitete Konzept für die Unterbringung von Asylsuchenden in Zivilschutzanlagen in ausserordentlichen Lagen. Dieses Konzept wurde auf Veranlassung des Bundes im Hinblick auf den Fall erstellt, wenn alle Mittel zur Bewältigung der ordentlichen Lage ausgeschöpft sind.

