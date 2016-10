Lage der Biel-Kinzig AG ist angespannt

Nach mehreren schwierigen Jahren ist die finanzielle Lage der Biel-Kinzig AG angespannt: Die Luftseilbahn ist überschuldet. Zum eigentlichen Jahresverlust von 42 000 Franken kommen – infolge gesetzlicher Bestimmungen – noch ausserordentliche Abschreibungen in der Höhe von 1,1 Millionen Franken hinzu. Der Verwaltungsrat muss nun an der Generalversammlung am Freitag, 11. November, in Bürglen ein Sanierungskonzept präsentieren. Andernfalls droht der Gesellschaft der Konkurs.

