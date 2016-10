Lebendiges Brauchtum bei der Sennenkilbi in Bürglen

Jung und Alt fanden am Sonntag, 9. Oktober, wieder ihren Weg nach Bürglen zur traditionellen Sennenkilbi. Ein bunter Aufmarsch mit Alphornmelodien und Fahnenschwingern. Der neu gewählte Sennenvater, Sepp Arnold («dr Häfeler Sepp») zündete am Morgen beim Festgottesdienst in der Bürgler Pfarrkirche die Bruderschaftskerze an. Als traditionellen Abschluss des Sennenkilbi-Hauptgottesdienstes rief Ernst Herger seinen Betruf. Die Sennenbeamten und der neue Sennenvater liessen zu den schmissigen Melodien der Sechsermusik ein erstes Mal bei kühlen Temperaturen die Fahne im Winde wehen.

