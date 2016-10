Orchester Erstfeld lädt zur musikalischen Reise um die Welt

Zum Herbstkonzert lädt das Orchester Erstfeld am Sonntag, 6. November, um 17.00 Uhr ins Casino Erstfeld ein. Ensemble und Dirigent Urs Wüthrich entführen das Publikum auf eine musikalische Reise um die Welt. Auf zahlreichen Reisen hat der Dirigent des Orchesters viele Eindrücke von anderen Kulturen und anderen Lebensweisen gesammelt. Jahre nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Australien ist nun eine 31-Seiten-Partitur entstanden, die lautmalerisch ein Bild des Traumlandes zeichnet. Die Konzertbesucher kommen in den Genuss einer Uraufführung des Werkes unter dem Titel «Dreamland Down Under».

Mehr dazu in der Ausgabe vom 22. Oktober 2016