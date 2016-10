Platz für Einheimisches und Fremdes

Trotz eines leichten Minus darf der Verein Forum Theater(uri) auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Vom 1. Juli 2015 bis am 30. Juni 2016 besuchten über 40 000 Personen einen Anlass im Theater(uri). Zu den Publikumsmagneten gehörten mit «Sommer im Weltall» und der Humoreske «Zwing Uri – Tell my ass» auch zwei Eigenproduktionen.