Poststelle in Flüelen wird geschlossen – Filiale in Andermatt zieht um

Voraussichtlich Mitte 2017 soll die neue Lösung in Flüelen umgesetzt werden. Die Post zieht dann mit der Feinbäckerei Hauger ins neue Ladenlokal an der Dorfstrasse 3. Mit dieser Lösung könne die Bevölkerung weiterhin in Flüelen ihre Postgeschäfte erledigen, heisst es im Informationsschreiben der Post. Mit der Schliessung schreitet der Abbau von Poststellen im Kanton Uri weiter voran. Immer öfter ersetzen Agenturen in Geschäften die Poststellen.

In ein Provisorium an der Gotthardstrasse 29 A zieht dagegen ab Montag, 14. November, die Postfiliale in Andermatt. Denn das Postgebäude Andermatt weicht dem Neubau des Senioren- und Gesundheitszentrums Ursern. Im Neubau wird die Post voraussichtlich ab Ende 2018 wieder eine Filiale mit modernen Schaltern ohne Glas einrichten. (UW)

