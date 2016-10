Projektleiter geht in Pension

Heiri Arnold, Mitarbeiter im kantonalen Amt für Hochbau und Projektleiter für die Bauplanung des Um- und Neubaus des Kantonsspitals Uri, geht auf eigenen Wunsch per 1. Januar 2017 in Frühpension. Das schreibt der Regierungsrat in einer Medienmitteilung.

Das Projekt zum Um- und Neubau des Kantonsspitals Uri wird interimistisch von André Deplazes, dem Vorsteher des Amts für Hochbau, geleitet werden. Im Zuge der Volksabstimmung zum Baukredit, im September 2017, soll die Funktion des Bauprojektleiters neu besetzt werden.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom Samstag, 8. Oktober 2016.