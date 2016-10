Schlussspurt für das neue Gesundheitszentrum

Die Arbeiten für den Um- und Ausbau des neuen Gesundheitszentrums Ursern in Andermatt laufen auf Hochtouren. Am Donnerstag, 1. Dezember, noch bevor die neue Wintersaison startet, wird das Zentrum eröffnet. Mit den Anbietern wurden Absichtserklärungen unterzeichnet, die Mietverträge sind in Vorbereitung. Vorerst werden die Arztpraxis von Dr. Michael Schmid, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, die Spitex, eine Notfallpraxis, eine Physiotherapie und eine Hörmittelzentrale ihren Betrieb aufnehmen. Das Angebot des Gesundheitszentrums soll später noch durch einen Zahnarzt und eine Fusspflege erweitert werden. Im Panoramageschoss laufen parallel dazu die baulichen Anpassungen für eine Kindertagesstätte mit zwölf Plätzen.

Doris Marty

