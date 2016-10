Sechs Personen bei Verkehrsunfall auf Axenstrasse verletzt

Laut Bericht der Kantonspolizei Uri hat sich am Freitagnachmittag, 21. Oktober, kurz vor 16.00 Uhr, an der Axenstrasse im Bereich der Buggital Galerie ein Verkehrsunfall zwischen einem Urner und einem Aargauer Personenwagen ereignet. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen kam es zu einer seitlich frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge wobei sechs Personen verletzt wurden. Die Rega und mehrere Rettungsdienste brachten die Verletzten in ausserkantonale Spitäler. Die Axenstrasse musste in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise machen können, sind gebeten, sich bei der Kantonspolizei Uri unter Telefon 041 875 22 11 zu melden.