Seelisberger weihen neue Wasserversorgung ein

Mit einer festlichen Einweihung in der Leitstelle der Wasserversorgung Seelisberg ging am Sonntagnachmittag, 16. Oktober, die dreijährige Bauzeit der Erschliessung der Quelle Egglen für die Wasserversorgung von Seelisberg zu Ende.

An der Gemeindeversammlung vom 3. März 2013 hatten die Einwohnerinnen und Einwohner von Seelisberg den Kredit von 2 Millionen Franken für dieses Projekt bewilligt. Im Herbst 2013 begannen die Bauarbeiten für die Erschliessung der Wasserquelle unter dem Niederbauen auf 1300 Meter über Meer. «Es war eine intensive Zeit, die Arbeiten an diesem Projekt über all die Zeit zu begleiten», erinnert sich Josef Zwyssig, Präsident der Wasserkommission, zurück.

Während der Bauzeit wurde zur Erfassung der neuen Quelle auf 1300 Meter, der Höhe der Alp Weid am Niederbauen, eine Brunnenstube sowie ein Druckbrecher neu erstellt. Ausserdem wurde eine neue Leitstelle errichtet. (nc)

Mehr dazu in der Ausgabe vom 19. Oktober 2016.

Hansi Truttmann, Josef Zwyssig und Pascal Bader (von links) in der neuen Leitstelle. (Foto: Christoph Näpflin)