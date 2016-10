Seit 100 Jahren fest im Sattel

Was mit Tourenfahrten mit Schiebemütze und Stahlrahmenrad begann und während der Kriegsjahre wegen Pneuknappheit infrage gestellt war, zeigt sich heute als äusserst erfolgreicher Veloklub. Namen wie Zberg, Traxel oder Indergand prägten den Urner Radsport – und sie alle gehören dem VMC Silenen an. Ein Klub mit reicher Geschichte, der nun 100 Jahre alt wird. Am Samstag wird gefeiert.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 12. Oktober 2016.