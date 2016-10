Sozialvorsteher von Seelisberg per sofort zurückgetreten

Patrick Amstad ist per sofort nicht mehr Sozialvorsteher der Gemeinde Seelisberg. Dies teilte der Gemeinderat der Bevölkerung beiläufig in einem Flugblatt mit, in dem über den Stand im Streit um die geplante Asylunterkunft im Hotel Löwen informiert wurde. An der Gemeindeversammlung im Frühling wurde ein Amtsentlassungsgesuch von Patrick Amstad per Ende Jahr gutgeheissen. Der Sozialvorsteher hatte sein Gesuch damals mit familiären und beruflichen Veränderungen begründet. Für den nun per sofort erfolgten Rücktritt werden im Flugblatt persönliche Gründe angeführt. Ob diese im Zusammenhang mit dem Streit um die Asylunterkunft stehen – über den im Flugblatt eigentlich informiert wurde – ist unbekannt. Die Aufgaben des Sozialvorstehers übernimmt vorübergehend Gemeinderat Mario Budmiger.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 15. Oktober 2016.