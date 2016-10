Spektakulärer Schwertransport auf enger Bristenstrasse

Am Montagabend, 10. Oktober, lieferte ein Schwertransport den Generator für das Kraftwerk Bristen an. Im Bereich Wehrebrücke bedingte der Transport sogar die zeitweilige Sperrung der Strasse. Hier wurde der 25,9 Tonnen schwere Generator für den Transport an seinen Bestimmungsort, die Kraftwerkszentrale direkt neben der Talstation der Golzernseilbahn, umgeladen.

