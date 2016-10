Stefan Kern ist neuer Kommunikationsschef

Der 51-Jährige war bislang Director Corporate Communications beim Telekomunternehmen Sunrise in Zürich. Er tritt am 1. Dezember die Nachfolge von Markus Berger als Leiter Kommunikation am Hauptsitz des Unternehmens in Altdorf an. Markus Berger verlässt die Andermatt Swiss Alps AG, um als Leiter Kommunikation von Schweiz Tourismus in Zürich eine neue Herausforderung anzunehmen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 26. Oktober 2016