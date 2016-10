SVP-Grössen warnen vor EU-Anbindung

Die beiden SVP-Grössen warnten das Publikum in der sehr gut besuchten Mehrzweckhalle vor den Gefahren einer zu starken Anbindung an die Europäische Union. Die EU sei eine „institutionelle Ruine“, befand Roger Köppel. Die Schweiz müsse ihre Unabhängigkeit und Selbstbestimmung auch in Zukunft bewahren. Alt-Bundesrat Christoph Blocher seinerseits hob die Wichtigkeit der direkten Demokratie hervor. „Der Schweiz geht es wirtschaftlich besser als anderen Ländern, weil sie eine besondere Staatsform hat, in der die oberste Macht der Bürger selbst ist, und die Politiker nicht einfach tun können, was sie gerne möchten.“

Simon Gisler