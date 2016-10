Urner besiegen Schweizermeister und Cupsieger

Es war Ricardo Figueiredo, Torhüter des RHC Uri, der am Sonntag, 30. Oktober, sein Team mit einer starken Leistung zu einem 5:2-Sieg gegen Schweizermeister und Cupsieger Diessbach führte. Immer wenn alle Fäden rissen, war er es, der retten konnte. Die Urner gingen schon früh mit 2:0 in Führung. Zur Pause stand es 2:1. In der 45. Minute erzielten die Urner mit dem 5:2 das Schlussresultat. Die Überraschung war perfekt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 1. November 2016.